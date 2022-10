Remkes geeft fout toe: toch geen lijst met piekbelasters

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes erkent dat hij een fout heeft gemaakt toen hij zondag in Buitenhof zei dat het ministerie van Landbouw een lijst heeft met 500 à 600 zogeheten piekbelasters in de buurt van natuurgebieden die binnen een jaar zouden moeten stoppen. "Ik verkeerde ten onrechte in die veronderstelling", zegt Remkes in een verklaring.

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) ontkende vandaag ten stelligste dat er zo'n lijst op haar ministerie is van grote stikstofuitstoters. Ze zei te betreuren dat nu een beeld ontstaat dat het ministerie al weet welke bedrijven moeten verhuizen, stoppen of omschakelen. "Want dit brengt weer onrust bij boeren. Die denken: zou ik dat zijn?"

Volgens Van der Wal ligt er wel een geanonimiseerde data-analyse, maar zeker geen lijst op adresniveau. Remkes trok vanavond het boetekleed aan over het bestaan van de lijst.

'Ik betreur het misverstand'

"Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is, dan heeft zij volkomen gelijk want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet. Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan."

Morgen geeft Remkes op verzoek van de Tweede Kamer een toelichting op zijn bevindingen na de gesprekken met de agrarische sector en het kabinet. Morgenochtend vroeg ontvangen premier Rutte en de ministers Van der Wal en Adema (Landbouw) nog vertegenwoordigers van de boeren voor een ontbijt op het Catshuis.