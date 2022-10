NASA-missie geslaagd: ruimterots is op andere koers gebracht

Een test van NASA om met een ruimtesonde een ruimterots van koers te veranderen is geslaagd. Dat heeft de ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de mensheid de beweging van een hemellichaam heeft veranderd, zegt NASA.

De NASA liet de ruimtesonde DART (Double Asteroid Redirection Test) met een snelheid van zo'n 20.000 kilometer per uur botsen met Dimorphos, een 160 meter brede planetoïde. De botsing was een test om te kijken of met zo'n manoeuvre een planetoïde die in dreigt te slaan op de aarde van baan kan worden veranderd.

"Dit is een keerpunt voor planetaire verdediging en een keerpunt voor de mensheid", zei NASA-chef Bill Nelson bij de bekendmaking van de resultaten.

De beelden van de inslag: