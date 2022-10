Bondscoach Jonker experimenteert tegen Noorwegen en krijgt deksel op de neus: 0-2

Bondscoach Andries Jonker is ondanks de 2-0-nederlaag van de voetbalsters in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen een heel stuk wijzer geworden. - NOS

Bij de eerste tien WK's bereikte Noorwegen negen keer de halve finales, speelde zes WK-finales en won er twee. Maar Noorwegen is niet meer het topland van weleer, zeker niet zonder vedetten als Ada Hegerberg en Caroline Graham Hansen. Het afgelopen EK eindigde voor de Noorsen al na de groepsfase, waarin het een 8-0 oorwassing had gekregen van de latere kampioen Engeland. Heel verrassend was dat niet, want kort daarvoor had het in een oefenduel ook al met 7-0 verloren van Nederland. Wie dacht dat het vandaag ook makkelijk zou gaan, kwam bedrogen uit.

Experiment: 5-3-2 Bondscoach Andries Jonker wilde deze oefenperiode gebruiken om te zien of 5-3-2 een goed alternatief zou kunnen zijn voor de gebruikelijke 4-3-3. Na de afzegging van oefenpartner Zambia wegens visumproblemen, oefende Oranje tegen Feyenoord (0-0) en ADO Den Haag al met die opstelling. Tegen de Noorsen was het systeem hetzelfde, maar de namen anders. Vivianne Miedema moest zich al afmelden wegens ziekte, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Lieke Martens kregen rust en Shanice van de Sanden en Katja Snoeijs raakten geblesseerd. Ook Lineth Beerensteyn ontbrak wegens het overlijden van haar moeder en kreeg van haar medespeelsters een hart onder de riem gestoken.

De elf van Oranje tegen Noorwegen: (staand vlnr) Van Domselaar, Wilms, Doorn, Kalma, Egurrola, Roord; (zittend vlnr) Casparij, Brugts, Pelova, Dijkstra en Spitse. - ANP

Binnen drie minuten flirtte Lisa Doorn al met uitsluiting, maar ze kwam met de schrik vrij. Doorn zag een aanname mislukken en trok de doorgebroken Julie Blakstad naar de grond, maar de Duitse scheidsrechter Wacker liet het bij geel. De eerste kans van de wedstrijd was een vlammend schot van Victoria Pelova, dat met moeite door de Noorse doelvrouw Aurora Mikalsen gekeerd kon worden. Daarna was het eenrichtingsverkeer naar het Noorse doel, met afstandsschoten van Sherida Spitse en opnieuw Pelova. Even later mocht Pelova, na een slimmigheidje van spits Fenna Kalma, opeens van een meter of twee uithalen maar ook deze inzet ging op miraculeuze wijze niet in het doel. En uit de hoekschop werd een inzet van Damaris Egurrola van de lijn gehaald.

Damaris Egurrola op de grond - Orange Pictures

Ondanks die kansen oogde Oranje onzeker, vooral achterin. Na 25 minuten keerde Jonker dan ook terug naar het vertrouwde 4-3-3. "Als je onrustig bent, dan houden alle systemen op. Dus ik heb het ze makkelijk gemaakt en terug naar vier achterin. Maar het bleef onrustig." Nederland bleef wel dominant, maar kansen leverde dat nauwelijks op. Pas nadat keepster Mikalsen een voorzet van Wilms had laten glippen en Egurrola de bal voor de voeten van Roord kopte, werd het even gevaarlijk.

Vera Pauw leidt Ierland naar eerste WK Ierland en Zwitserland hebben zich vanavond door een zege in de play-offs geplaatst voor het WK komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De Iersen, getraind door Vera Pauw, waren in Glasgow met 1-0 te sterk voor het favoriete Schotland. In de eerste helft miste Caroline Weir een strafschop namens de thuisploeg en dat kwam de Schotsen duur te staan. Twintig minuten voor tijd schoot Amber Barrett de Iersen namelijk naar het eerste eindtoernooi in de geschiedenis van het Ierse vrouwenvoetbal. Zwitserland bereikte het WK dankzij een zege op Wales in de laatste seconden van de wedstrijd. De 35-jarige Fabienne Humm zorgde in de 121ste minuut namelijk voor 2-1. Portugal naar intercontinentaal toernooi Voor IJsland, dat vorige maand tot de blessuretijd van het kwalificatieduel met Nederland in Utrecht zicht had op directe plaatsing voor het, viel het doek. Portugal was na verlengingen met 4-1 te sterk. Op basis van opgetelde resultaten in de WK-kwalificatie en de play-offs is Portugal nog niet zeker van het WK. Om dat WK te bereiken moet het bij de beste drie landen komen van een intercontinentaal toernooi in februari.

Na rust, met Danielle van den Donk als invaller, ging het iets beter. De beste kansen waren echter voor Noorwegen. Zo liet Kerstin Casparij die zich de bal liet afsnoepen en tot haar opluchting zag dat het schot van Amalie Eikeland op de lat belandde. Na ruim een uur viel de treffer toch, toen de Nederlandse defensie zich liet verrassen door een snelle vrije trap. Rechtsback Lynn Wilms was nog druk aan het gebaren en had niet door dat Blaksted in haar rug om de bal vroeg. De voorzet van Blaksted werd bij de tweede paal door Sophie Román Haug via het been van Casparij in het doel gewerkt.

De entree van onder anderen Jackie Groenen en Renate Jansen maakte het spel niet veel beter. Het werd zelfs nog erger, want Sherida Spitse werkte een voorzet van Eikeland in het eigen doel, al ging keepster Daphne van Domselaar ook niet bepaald vrijuit. In de slotfase kwam Oranje zelfs nog een paar keer goed weg. Toch was het een leerzame avond, vond Jonker. "Dit is de fase, waarin ik de speelsters kansen kan geven. In het voorjaar ga ik bouwen aan een team dat op het WK (in Australië en Nieuw-Zeeland in augustus, red.) moet presteren en kan ik die kansen niet meer geven. De speelsters moeten het nu doen."