Japan schrapt strenge coronaregels, toeristen mogen het land weer in

"Sommige plekken waar ik mensen mee naar toenam tijdens mijn rondleidingen bestaan niet meer", zegt Stefanie Akkerman, een Nederlandse reisgids in Tokio. "Die zijn failliet gegaan. Ik was zelf ook driekwart van mijn inkomsten kwijt, dus ik moest op zoek naar ander werk", zegt ze. "Hopelijk wordt het nu weer wat beter." Vanwege het coronavirus golden er drie jaar beperkingen, maar sinds vandaag gelden er in Japan geen strenge visum- en quarantaineregels meer. Iedereen is weer welkom in Japan, ook toeristen. Het enige dat mensen bij zich moeten hebben is een coronavaccinatiebewijs of een negatief testresultaat. De nieuwe regels gelden voor bezoekers uit 68 landen en ook Nederland staat weer op de groene lijst. De eerste toeristen op het vliegveld van Tokio zijn enthousiast:

Reizigers die naar Japan willen hoeven vanaf vandaag geen visum meer aan te vragen. De meeste inreisregels die in de coronapandemie werden ingesteld, komen te vervallen. Reizigers zijn blij met het nieuws. - NOS

Toen de pandemie in 2020 uitbrak, sloot Japan vrijwel direct zijn grenzen, ondanks het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie om dat juist niet te doen. Bijna een half jaar lang mochten zelfs mensen met een permanente verblijfsvergunning het land niet in of uit. Tienduizenden mensen strandden in het buitenland, ver van huis, werk en familie. Japan werd zwaar bekritiseerd, toch duurde het maanden voordat de regels werden aangepast. Tot vandaag waren toeristen helemaal niet welkom.

Quote Toen ik een paar maanden na die eerste uitbraak terugging naar de plekken waar het vroeger krioelde van de toeristen, merkte ik dat de sfeer helemaal doodgeslagen was. Stefanie Akkerman, Nederlandse reisgids in Tokio

"Het is dat mijn man nu de kost verdient, alleen met mijn inkomsten hadden we niet volgehouden", zegt Akkerman. Ze schrijft nu artikelen over Japan voor toerismesites. Om die reden bezocht ze tijdens de pandemie nog vaak populaire trekpleisters in Tokyo. "Toen ik een paar maanden na die eerste uitbraak terugging naar de plekken waar het vroeger krioelde van de toeristen, merkte ik dat de sfeer helemaal doodgeslagen was." De Japanse overheid heeft de laatste maanden stapsgewijs de grenzen geopend, met elke keer ook weer nieuwe regels. Zo moesten mensen een visumaanvraag indienen en voor aankomst een tracking-app downloaden waarmee ze elke dag gebeld werden. Ook kwam het voor dat mensen een dure groepsrondleiding moesten boeken via een erkend reisbureau. In de laatste maand maakte slechts aan paar honderd mensen gebruik van die mogelijkheid.

In 2009 kwamen er iets meer dan 6,7 miljoen internationale bezoekers naar Japan. Tien jaar later waren dat er bijna 32 miljoen. Er werden aan de lopende band hotels en resorts bijgebouwd en voor ondernemers werden inkomsten uit het toerisme steeds belangrijker. Des te groter was de coronaklap: in 2021 waren er nog maar 245.000 buitenlandse reizigers over.