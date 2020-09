Thiem grandslamkampioen: 'Ik heb mijn hele leven hiernaartoe gewerkt'

"Eigenlijk heeft mijn hele leven in dienst gestaan van dit moment." Niet lang na het winnen van de US Open probeert Dominic Thiem uit te leggen wat het behalen van zijn eerste grandslamtitel betekent.

In New York trad de 27-jarige Oostenrijker na drie verloren finales voor het eerst uit de schaduw van Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal, die al jaren de grandslamtoernooien domineren. Nadal en Federer ontbraken bij de US Open en Djokovic werd gediskwalificeerd.

"Het was zo'n grote opluchting, er stond zoveel druk op. Een grandslamtitel is het hoogste wat je kunt halen in mijn sport", aldus Thiem na een zwaarbevochten zege op Alexander Zverev in de finale.