Op Coming Out Day vragen Margreet en Gon aandacht voor lhbti-ouderen: 'We worden gepest'

"Soms worden ze bespuugd in de lift. Of ze worden genegeerd, mogen niet aan een tafel komen zitten of wordt er tegen ze aan gereden met de rollator", zegt Van Hensbergen aan RTV Utrecht . "Ze zijn outcasts eigenlijk. En dan komt de eenzaamheid om de hoek kijken."

Zo vroegen Margreet van Hensbergen en Gon Teunissen uit Amersfoort vandaag aandacht voor lhbti-ouderen. Bij de organisatie Roze50+ Midden-Nederland zetten zij zich in voor ouderen met een lhbti-achtergrond. Zij merken dat homoseksualiteit in verpleeghuizen nog steeds een lastig gespreksthema is.

Het is vandaag Coming Out Day, een dag waarop wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. De dag werd in Nederland op verschillende manieren gevierd of gebruikt om aandacht te vragen voor de lhbti-gemeenschap.

Ze kwamen jaren geleden uit de kast maar zitten er nu soms weer in: ouderen in verzorgingstehuizen durven niet altijd voor hun geaardheid uit te komen. Margreet van Hensbergen en Gon Teunissen proberen daar iets aan te veranderen. - NOS

In het kader van Coming Out Day organiseerde Roze50+ vandaag een symposium in Amersfoort, dat vooral was gericht op zorgpersoneel. Die moet meer aandacht hebben voor lhbti-ouderen, vinden Van Hensbergen en Teunissen.

Zo horen ze van zorginstellingen in de buurt dat er volgens hen geen lhbti-ouderen wonen. Volgens hen kan dat niet kloppen. "Er zijn zo'n 400.000 ouderen in Nederland, 10 procent daarvan is ongeveer lhbti." In hun stad zou dat niet heel anders zijn, denken ze.

De ouderen zijn dus niet open over hun geaardheid, vermoeden ze. "In het zorgcentrum gaan ze terug in de kast, want daar is het niet veilig", zegt Teunissen. "Er is daar is geen openheid en aandacht." Van Hensbergen vult aan: "Ze geven er geen prioriteit aan."

Het symposium moet daar in ieder geval een beetje verandering in brengen. "We hopen dat ze op een luchtige manier kennismaken met de lhbti-gemeenschap en dat ze een hoop kennis opdoen. En dat ze uiteindelijk naar huis gaan met het idee: in mijn organisatie ontbreekt het een en ander en ik ga proberen daar langzaam beweging in te krijgen."

In pyjama naar school

Op het Lucent College in Hilversum werd Coming Out Day vandaag gevierd in pyjama's. De leerlingen hebben zelf het initiatief genomen voor deze pyjamadag. "Als je je pyjama aanhebt dan voel je je vrij en zit je lekker in je vel", zegt leerling Mats Vierkant tegen NH Nieuws. "En dat lijkt een beetje op uit de kast komen, dan voel je je eindelijk vrij."

Voor leerling Sascha Spitsbaard is het ook persoonlijk een belangrijke dag. "Een aantal van mijn familieleden is homoseksueel en ook transgender. Dus ik vind het goed dat we op deze dag vieren dat je je mag uiten zoals je wil."

Schoolpsycholoog Boukje Theeuwes heeft de leerlingen geholpen met de organisatie van deze dag. "Het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar zolang deze thema's niet vanzelfsprekend zijn, is het goed dat we erbij stilstaan", zegt ze.