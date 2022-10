Kwetsbaren focus van nieuwe coronawaarschuwing, 'maar opletten deden ze al'

Het vandaag verhoogde dreigingsniveau in de coronathermometer door minister Kuipers (Volksgezondheid) richt zich vooral op het waarschuwen van mensen met een chronische ziekte en ouderen. Vooral IederIN, de belangenvereniging voor mensen met een beperking of een chronische ziekte vindt dat met het advies te veel verantwoordelijkheid bij de kwetsbaren wordt gelegd.

Kuipers adviseerde iedereen zich aan de basisregels te houden (onder andere niezen in de elleboog en regelmatig handen wassen), maar richtte zich verder vooral op kwetsbaren. Hij riep hen nogmaals ertoe op de herhaalprik te halen. Het RIVM adviseerde verder mensen die bij ouderen of mensen met immuunziekten langsgaan zich van tevoren te testen.

Het advies leidt tot ongenoegen bij IederIN "Het advies komt er voor mensen met een verhoogd risico op neer zich te laten vaccineren en zich terug te trekken uit de samenleving," zegt directeur Illya Soffer.

Ook denkt zij niet dat de waarschuwing veel gaat uithalen bij het terugdringen van de coronacijfers. "Opletten doen kwetsbaren toch wel. Ze laten zich vaccineren. Het zou fijn zijn als er op een grotere schaal wordt geprobeerd het aantal besmettingen naar beneden te krijgen."

Nog weinig nieuwe maatregelen

Dat de coronacijfers oplopen, leidt in de meeste sectoren nog niet tot veel veranderingen. In sommige kerken wordt om kwetsbaren te beschermen wel een gedeelte ingericht waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden, meldde het overkoepelend orgaan Protestantse Kerk in Nederland.

Soffer had liever gezien dat er landelijke maatregelen genomen werden door de overheid. "Als we allemaal weer gaan opletten en bijvoorbeeld een mondmasker gaan dragen op drukke plekken en preventief gaan testen voor evenementen, dragen we allemaal een steentje bij."

Maar op dit moment kiest de overheid er dus voor om zich met de verhoging van het dreigingsniveau in de coronathermometer vooral te richten op ouderen en andere kwetsbaren. "De belangrijkste groepen zijn mensen vanaf 70 jaar en mensen met immuunstoornissen", zei RIVM-epidemioloog Susan van den Hof in het radioprogramma Nieuws en Co. Inmiddels kan iedereen die is geboren in 1960 of eerder zich weer laten vaccineren.

Drukte vermijden

Ook wordt aan kwetsbare mensen gevraagd extra maatregelen te nemen. Ze worden gevraagd drukte te vermijden of anders een mondmasker op te doen. Ook wordt hun gevraagd op rustige tijden naar de supermarkt te gaan.

Actiz, de branchevereniging van de ouderenzorg, kan nog weinig zeggen over de nieuwe waarschuwing. "De ziektelast is nu iets minder, maar het blijft van belang om alert te blijven", aldus een woordvoerder.