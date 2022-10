Schreuder na roerige week met Ajax: 'Hoe keer je dat om? Door veel te praten'

Schreuder heeft voor hetere vuren gestaan in het leven en is moeilijk van zijn stuk te krijgen. Ook aan de vooravond van het uitduel met Napoli, de ploeg die de Amsterdammers een week eerder in de Johan Cruijff Arena compleet afdroogde, oogt de trainer stoïcijns.

"Het hoort bij Ajax. Er is altijd nieuws. Als de resultaten niet zo zijn zoals verwacht dan worden dingen groot gemaakt in de pers. Dat hoort ook, dat is zo en moet ik accepteren. Daar trek ik me niet veel van aan", zei de trainer dinsdag op de persconferentie.

Alfred Schreuder haalt zijn schouders op als het gaat om de commotie die deze week ontstond nadat de reeds vervangen Dusan Tadic tegen FC Volendam druk coachend aan de zijlijn had gestaan. Ondermijning van het gezag van een trainer die toch al onder druk staat, zo was het oordeel van veel analisten.

Volgens Schreuder ligt de sleutel voor het Napolitaanse pressievoetbal vooral in balbezit. "Het is makkelijk om te zeggen dat je dingen bij balverlies beter moet doen. Maar als je de dingen in balbezit beter doet dan sta je vaak ook beter in balverlies. Daar hebben we over gesproken en dat moeten we morgen duidelijk beter doen."

Fragiel

Het spel van Ajax oogt al weken fragiel. Na vier wedstrijden zonder zege won de ploeg van Schreuder zaterdag weliswaar van FC Volendam, maar de manier waarop Ajax de 0-3 voorsprong bijna nog uit handen gaf zei alles over het vertrouwen.

"Als je de laatste weken kijkt zijn we niet stabiel, dat klopt. Een aantal weken geleden was het beter."

Hoe keer je dat om? "Door veel te praten, individueel en met de groep. Je kan niet iedere wedstrijd verwachten dat we top zijn. Alleen er zijn wel momenten in wedstrijden dat het veel beter kan. We moeten niet door de ondergrens heen zakken, zoals vorige week."

Tegen Napoli kan Schreuder geen beroep doen op aanvoerder Dusan Tadic, die vanwege een rode kaart in het eerste duel met Napoli geschorst is. De Serviër is wel mee naar Napels om de ploeg te steunen.

"Het is een belangrijke speler voor ons binnen en buiten het veld", zegt buitenspeler Steven Bergwijn die ook is aangeschoven. "Het geeft aan wat voor persoon hij is dat hij hier is om ons te steunen."

Rechtsback

Devyne Rensch is niet afgereisd naar Napels. De rechtsback heeft een blessure, waardoor zijn concurrent Jorge Sánchez misschien de kans krijgt om zich te laten zien. De Mexicaanse zomeraankoop komt terug van een blessure.

Schreuder: "Dat Jorge Sánchez negentig minuten gaat spelen is onwaarschijnlijk. Hij heeft de laatste twee, drie dagen goed mee kunnen trainen, morgenochtend beslissen we wat we met hem gaan doen."