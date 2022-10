Juventus faalt in Israël, City worstelt met Denen maar zit al bij laatste zestien

De topclubs Manchester City en Juventus hadden een vervelende avond in de Champions League. City speelde ruim een uur met tien man op bezoek bij FC Kopenhagen en verspeelde punten: 0-0. Juventus was in Israël kansloos tegen Maccabi Haifa. De Italianen verloren met 2-0. Voor de sterren van Manchester City betekende het gelijkspel tegen de Denen toch plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. Na drie gewonnen duels bleek het puntje genoeg, want Sevilla won later op de dinsdagavond niet op bezoek bij Borussia Dortmund. Daardoor is het gat acht punten met nog twee duels te gaan. De nederlaag van Juventus doet wel pijn in Italië: het komt op gelijk aantal punten met Maccabi en staat nu vijf punten achter op Benfica en Paris-Saint Germain, na hun gelijkspel.

Kamil Grabara, de keeper van FC Kopenhagen - AFP

Met het slopende speelschema van City in het achterhoofd gunde trainer Pep Guardiola een aantal van zijn sterren rust. Nathan Aké, Phil Foden en topscorer Erling Haaland begonnen op de bank. Zondag speelt City de topper in de competitie tegen Liverpool. Bij de jonge Deense ploeg - drie 19-jarigen begonnen in de basis - speelden oud-Ajacieden Mohamed Daramy en Nicolai Boilesen mee. Kevin Diks, voormalig Vitesse-verdediger Kevin Diks viel in. Rood en gemiste penalty City FC Kopenhagen speelde dapper, maar leken na tien minuten al op een 1-0 achterstand te komen door een poeier van Rodri. Maar de VAR zag hands van Riyad Mahrez. Het was niet de avond van de Algerijn, want even later miste hij een penalty nadat Boilesen hands had gemaakt. Even later werd het nog mooier voor de Denen: Sergio Gomez klemde zijn arm om die van de doorgebroken Hakon Haraldsson. De 19-jarige IJslander ging tegen de vlakte. Gomez rood, City verder met tien. Het weerhield City er niet van het vertrouwde positiespel te blijven spelen, maar bij de goal komen werd er niet makkelijker op. Kopenhagen bleef met vijf achterin spelen en zo raakte de wedstrijd een beetje geneutraliseerd. Na rust zette City zowaar nog meer druk. En Kopenhagen leek genoegen te nemen met een punt. Guardiola gooide Foden, Aké en Bernardo Silva er nog in, maar een goal leverde het niet op.

Reservespeler Erling Haaland loopt warm, maar viel niet in - AFP

De sterren van Juventus hadden een lastige avond in Haifa. De thuisploeg, met voormalig ADO Den Haag-spelmaker Tjarron Chery in de basis, speelde de bezoekers uit Turijn op meerdere moment in de eerste helft behoorlijk zoek. Al vroeg viel de 1-0, waarbij Chery diende als bliksemafleider voor de invliegende Omer Atzili, die de bal langs Wojciech Szczesny kopte. Juve, met sterren als Angel di Maria, Dusan Vlahovic en Leonardo Bonucci in de basis, had de handen vol aan Chery en Atzili. Chery krulde een vrije trap op de lat en Atzili schoot vlak voor rust zijn tweede van de avond binnen, toen hij in de korte hoek doelman Szczęsny verraste. Juventus kreeg niets voor elkaar, mede dankzij de sterk keepende doelman Josh Cohen. Het zal een lange avond worden in Haifa.