Hirst gooit gesigneerde kunst in open haard in 'digitaal transformatieproces'

Het vernietigen van kunstwerken tot kunst verheffen? Laat dat maar over aan de Brit Damien Hirst. Als onderdeel van zijn nieuwe expositie gaat de controversiële kunstenaar de komende tijd ruim 4000 gesigneerde werken verbranden. Vandaag gingen de eerste honderden werken in de open haard. "Veel mensen denken dat ik voor miljoenen dollars aan kunst in vlammen op laat gaan. Maar dat is niet zo", schrijft Hirst op zijn Instagramprofiel, waar de stunt live te zien is. "Ik voltooi de transformatie van deze fysieke werken tot NFT's." De betreffende 4851 kunstwerken zijn namelijk vooraf al digitaal verkocht.

Een NFT, non-fungible token, is een uniek digitaal certificaat, waarmee de koper kan aantonen dat het virtuele werk zijn of haar eigendom is. In de verkoop van NFT's gaan vele miljarden om. Zo werd bijvoorbeeld vorig jaar een jpeg-document verkocht voor ruim 57 miljoen euro en een tweet voor 2,4 miljoen euro.

De Valuta (The Currency) is de naam van Hirsts eerste NFT-tentoonstelling. Als onderdeel van het project had de 57-jarige kunstenaar vooraf 10.000 werken virtueel te koop gezet. Het gaat volgens zijn website om "unieke" vellen met gekleurde stippen die hij in 2016 heeft gemaakt, inclusief watermerk. Persbureau Reuters schrijft dat de 10.000 NFT's naar verluidt voor 2000 dollar per stuk zijn verkocht. De kopers konden kiezen of ze liever de digitale versie wilden houden, of die NFT-versie in wilden ruilen voor een traditioneel stuk canvas van hetzelfde kunstwerk. Uiteindelijk kozen 5149 mensen voor fysiek en 4851 personen voor het virtuele kunstwerk. Volgens de afspraak worden tot en met 30 oktober, de laatste dag van de expositie in Hirsts eigen galerij in Londen, de 4851 fysieke werken verbrand. Bezoekers kunnen meekijken hoe de gekleurde stippencollages een voor een in vlammen opgaan.