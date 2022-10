Westen voert steun op aan Oekraïne, nieuwe sancties tegen Rusland

Rusland heeft sinds de inval in Oekraïne, en ook de afgelopen weken nog, herhaaldelijk gezinspeeld op de inzet van atoomwapens. Elk gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens door Rusland zal "ernstige gevolgen" hebben, waarschuwen de leiders.

"We veroordelen deze aanvallen in de sterkst mogelijke bewoordingen en wijzen erop dat willekeurige aanvallen op onschuldige burgers een oorlogsmisdaad zijn", schrijven de G7-leiders in een verklaring . Ze houden president Poetin verantwoordelijk.

De G7 is een overlegorgaan van zeven vooraanstaande industrielanden, bestaande uit de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan.

Duitsland en de VS hebben al toegezegd dergelijke systemen aan Oekraïne te leveren. De eerste zending van in totaal vier IRIS-T systemen is inmiddels door Duitsland geleverd.

"Oekraïne heeft het momentum en blijft belangrijke overwinningen boeken, terwijl Rusland in toenemende mate zijn toevlucht zoekt in gruwelijke en willekeurige aanvallen op burgers en belangrijke infrastructuur", zei Stoltenberg.

Volgens hem laten de mobilisatie in Rusland en Poetins "roekeloze retoriek" zien dat de oorlog niet volgens plan verloopt.

"Onze boodschap is duidelijk: de NAVO staat achter Oekraïne, zo lang als nodig", zei hij. "President Poetin begon deze oorlog. Hij moet er een eind aan maken door zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne."

Mogelijk gesprek Biden

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei vandaag op de Russische staatstelevisie dat Rusland best wil praten met de VS of Turkije over manieren om de oorlog te beëindigen. Maar volgens hem was er "nog geen serieus onderhandelingsvoorstel" ingediend. Zelf houdt Rusland vast "aan de gestelde doelen", zoals de annexatie onlangs van Oekraïens grondgebied en de ontwapening van Oekraïne.

President Erdogan van Turkije ontmoet president Poetin later deze week in Kazachstan. Lavrov suggereerde dat Erdogan dan Poetin een voorstel zou kunnen doen. Ook op de G20-top op Bali liggen er kansen volgens Lavrov.

Dan zou Poetin in gesprek kunnen met de Amerikaanse president Biden, een ontmoeting waar Rusland volgens Lavrov niet afwijzend tegenover staat. De VS heeft nog niet op de opmerkingen van Lavrov gereageerd.

Al maanden geen gesprekken

De veiligheidswoordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, zei deze week dat Poetin geen enkele aanwijzing heeft gegeven dat hij bereid is tot een "diplomatieke en vreedzame oplossing." De VS blijft Oekraïne steunen met wapens en andere militaire hulp.

Kirby zei dat Poetin de oorlog kon stoppen door "simpelweg zijn troepen uit Oekraïne weg te halen".

De laatste directe besprekingen tussen Rusland en Oekraïne waren eind maart, toen de oorlog een maand bezig was. Daarna is alleen nog serieus gesproken over de graandeal, de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee. Die kwam eind juli tot stand in samenspraak met de VN en Turkije.