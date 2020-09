Wielrenster Vollering kiest voor ploeg van Blaak en Van der Breggen

Wielrenster Demi Vollering zal de komende twee jaar in actie komen in het shirt van Team SD Worx, het huidige Boels-Dolmans Cycling Team. De 23-jarige Nederlandse komt over van Parkhotel Valkenburg.

Vollering werd eind augustus derde in La Course en fietste zich vorig seizoen in de toptien van onder andere de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Danny Stam, teammanager van SD Worx, heeft dan ook veel vertrouwen in Vollering. "Wij denken dat Demi de komende jaren kan uitgroeien tot een renster die misschien wel in de voetsporen van Anna van der Breggen kan treden."

Diezelfde Anna van der Breggen fietst al bij de Nederlandse ploeg, net als Chantal Blaak. Beiden zullen na volgend seizoen ploegleidsters worden. "Het is een goede zaak dat zij vanaf 2022 ook als coach/ploegleider aan het team verbonden blijven", aldus Vollering. "Ik denk dat ik nog veel van beiden kan leren."