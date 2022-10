'Mister' Spalletti geeft Ajax-trainer Schreuder advies: 'Reageren als kampioenen'

Trainer Luciano Spalletti met zijn aanvaller Giacomo Raspadori daags voor het Champions League-duel met Ajax. - AFP

De pas 22-jarige aanvaller, door sommige journalisten liefkozen 'Jack' genoemd, is in de vorm van zijn leven. Als huurling van Sassuolo beleeft hij dit seizoen zijn doorbraak. Hij scoorde als invaller in het Champions League-duel met Rangers, hij maakte er twee tegen Ajax. En tussendoor hielp hij Italië met goals tegen Engeland en Hongarije naar de finaleronde van de Nations League. Toch is het de vraag of hij woensdag ook aan de aftrap staat in het thuisduel met Ajax. Zo is Victor Osimhen, met 80 miljoen euro nog altijd de grootste aankoop in de clubhistorie, weer fit. "Het vertrouwen van de trainer is belangrijk voor mij", vertelde Raspadori. "Ik ben blij met de terugkeer van Osimhen. We spelen om de drie dagen, concurrentie is gezond. Onze spelers doen er alles aan om het beste uit elkaar te halen."

Giacomo Raspadori na zijn tweede treffer in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. - AFP

De tijd van de briljante individualisten - spelers die graag buiten de lijntje kleuren - lijkt voorbij in Napels. Het team staat voorop. En hoe jong ook, Raspadori weet precies wat van hem verwacht wordt. Ook achter de microfoon. "We zijn goed op weg", beaamt Raspadori, "maar we willen elke dag beter willen worden. Dat is het doel. We moeten lef en durf tonen in elke wedstrijd en de details niet vergeten."

'Mister' Spalletti is tevreden Al die tijd kijkt 'mister' Luciano Spalletti tevreden toe. De flamboyante kale oefenmeester, 63 jaar intussen, heeft zijn zaakjes prima voor elkaar in Napels. Zoals hij dat eerder ook had bij AS Roma en vooral Zenit Sint-Petersburg. Dit seizoen verloor zijn ploeg nog niet. Sterker, alleen tegen Fiorentina en laagvlieger Lecce verspeelde Napoli punten. Zowel in de Champions League als in de Serie A staat de club fier aan kop. Toch is Spalletti op zijn hoede voor Ajax. "We hebben het wel moeilijk gehad tot het doelpunt", doceert Spalletti. "Onze reactie was een reactie van kampioenen. We hebben extra gegeven en het resultaat is dan de consequentie."

Napoli-Ajax bij de NOS Het duel tussen Napoli en Ajax is woensdag vanaf 18.45 uur live te volgen in Langs de Lijn op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Beelden van de wedstrijd zijn te zien in het late journaal vanaf 23.50 uur op NPO 1.

"Morgen wordt een andere wedstrijd dan vorige week", vervolgde Spalletti. "We spelen voor de kwalificatie in een vol stadion. We weten wat de reactie van Ajax zal zijn, dat is normaal na zo'n wedstrijd. We moeten de wedstrijd interpreteren op basis van wat de tegenstander van plan is. We moeten het benaderen als een finale, zonder te rekenen. Wij zijn nog niet goed genoeg om te rekenen." "Als ik trainer van Ajax was, zou ik hetzelfde doen. En dan zullen zij ook meer kunnen geven. Net als wij morgen zullen moeten doen."

Napoli-trainer Luciano Spalletti tijdens de persconferentie voor het thuisduel met Ajax. - Pro Shots