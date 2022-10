Boeren ontbijten morgen in het Catshuis met premier Rutte en ministers

Diverse boerenorganisaties komen morgenochtend naar het Catshuis in Den Haag. Ze zijn door het kabinet uitgenodigd voor een gesprek tijdens een ontbijt in de ambtswoning van premier Rutte. Belangrijkste gespreksonderwerp is stikstof, zegt een woordvoerder van Rutte.

Ook de radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zal aanschuiven. Voorman Mark van de Oever blijft er wel bij dat hij nooit zal accepteren dat boerenbedrijven gedwongen uitgekocht worden of vergunningen worden ingetrokken van bedrijven die te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden.

Als die maatregelen van de baan zijn, ziet FDf wel mogelijkheden voor een oplossing van het stikstofprobleem, laat Van de Oever weten. Naast FDF zijn ook organisaties als LTO Nederland en Agractie uitgenodigd voor het ontbijt.

Piekbelasters

De afgelopen tijd sprak de agrarische sector meermaals met het kabinet over stikstof onder leiding van Johan Remkes. Die concludeerde vorige week dat er binnen een jaar ruim 500 zogeheten piekbelasters moeten stoppen. Deskundigen betwijfelen of dit kan zonder gedwongen uitkoop.

De aanbevelingen van Remkes worden morgen tijdens het ontbijt besproken. Behalve Rutte zijn ook de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Adema (Landbouw) aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat premier Rutte boerenvertegenwoordigers ontvangt op het Catshuis. In 2019 nodigde hij hen ook al uit en ook toen ging het over stikstof.

Het kabinet wil de komende tijd vaker overleggen met de boerenorganisaties over het stikstofbeleid. Vrijdag komt het kabinet met een officiële reactie op de bevindingen van Remkes. Dan wordt meer duidelijk over welke kant het stikstofbeleid opgaat.