IMF verwacht dat leven nog even duurder blijft worden, economische groei zakt weg

Het leven blijft nog even duurder worden, zeker in Nederland, verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De economische groei zakt bovendien in Nederland volgend jaar bijna helemaal weg.

Voor dit jaar schat het IMF de groei van de Nederlandse economie nog op 4,5 procent. Volgend jaar blijft daar nog maar 0,8 procent van over. De Nederlandse inflatie komt dit jaar uit op 12 procent en volgend jaar nog altijd op 8 procent, schat het IMF.

De economen van het IMF zijn daarmee somberder dan hun evenknieën bij het Centraal Planbureau (CPB) in september waren. In hun ramingen rond Prinsjesdag gingen het CPB nog uit van een inflatie van maximaal 5,5 procent, afhankelijk van de gasprijzen.

'Het ergste moet nog komen'

Ook wereldwijd neemt de groei af, maar minder hard. De hoge gasprijzen in Europa, mede door de oorlog in Oekraïne, hebben mondiaal weerslag. Bovendien duwt het conflict ook de graanprijzen omhoog, ondanks het Zwarte Zee-akkoord.

Behalve de oorlog in Oekraïne speelt ook mee dat China economisch steeds minder de wind in de rug heeft. De Chinese regering blijft vasthouden aan coronalockdowns en bovendien verkeert de Chinese vastgoedmarkt in zwaar weer sinds vastgoedreus Evergrande vorig jaar begon te wankelen.

De inflatie is al een paar maanden flink aan het stijgen. Waardoor die grote stijging komt, leggen we uit in deze video: