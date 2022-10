Vanavond op tv: LTO over rapport Remkes • Belarussische militairen naar Oekraïne? • Pakistan wil noodhulp

Over het voorstel om 500 tot 600 'piekbelasters' in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar te laten stoppen, een belangrijk onderdeel van het rapport, zijn de leden sterk verdeeld. Ze beschouwen één jaar als onhaalbaar, zegt de LTO. Voorzitter Sjaak van der Tak is vanavond te gast.

Leden van boerenbelangenorganisatie LTO geven de inhoudelijke voorstellen van Johan Remkes een 5,8. In een enquête zeggen veel respondenten dat ze vertrouwen hebben in het rapport van Remkes, maar dat ze bang zijn dat het kabinet zijn adviezen niet opvolgt.

Belarus en Rusland werken aan een gezamenlijke troepenopbouw, zei de Belarussische dictator Loekasjenko maandag. De Russen gebruikten Belarus al als tussenstation voor hun invasie van Oekraïne op 24 februari, waarbij ze troepen en materieel naar Noord-Oekraïne stuurden vanuit bases in Belarus. Gaat de nieuwe aankondiging betekenen dat Belarus eigen militairen naar Oekraïne stuurt? We spreken Ruslanddeskundige Tony van der Togt en journalist en Belarus-kenner Franka Hummels.

NAVO praat over Oekraïne

De ministers van Defensie van de lidstaten van de NAVO praten de komende dagen in Brussel over de situatie in Oekraïne. Ze bespreken onder meer of ze extra wapens gaan sturen en hoe ze reageren als de Russische president Poetin op de rode knop drukt. We blikken vooruit met Kysia Hekster, correspondent in Brussel.