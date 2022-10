Ook ziekenhuizen vrezen energierekening: 'Ernstige consequenties voor zorg'

NOS op 3 beantwoordt in deze video veel gestelde vragen over de hoge energierekening:

Hoe kan het dat jij veel meer of minder betaalt voor energie dan een ander? En waarom is gas in Nederland duurder dan in de rest van Europa? NOS op 3 duikt in jouw energierekening: - NOS

De NVZ maakt zich bovendien zorgen over het grote aantal ziekenhuisvacatures. Dat zijn er ruim 47.000, zo'n 30 procent meer dan vorig jaar. Om hogere lonen te kunnen bieden is volgens de ziekenhuizen ook meer financiële ruimte nodig en die is er niet.

Harde keuzes

De ziekenhuizen vragen in een brief aan de Tweede Kamer om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de energiekosten, zoals die ook voor burgers wordt opgetuigd. Als dat niet gebeurt, zullen harde keuzes gemaakt moeten worden en kunnen er ernstige consequenties voor de zorg zijn, waarschuwt de NVZ.

Binnenkort praat de Kamer over de begroting van VWS, weet Melkert. "We doen een beroep op Kamerleden en vragen met klem om ziekenhuizen, revalidatieklinieken en categorale instellingen tegemoet te komen via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten."