Toch geen Nederlandse boot in Ocean Race: 'Financieel niet mogelijk'

De Nederlandse boot Sailing Team Nextgen zou meedoen aan de Ocean Race, maar dat gaat niet door. Stichting Sailing Holland ziet af van deelname omdat het financieel niet mogelijk is, meldt de organisatie. De veertiende editie van de prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld start op 15 januari 2023 in Alicante.

Stichting Sailing Holland en DutchSail maakten in april bekend dat zij een Nederlandse team wilden inschrijven onder de naam Sailing Team Nextgen. Het zou de dertiende keer worden dat een Nederlandse afvaardiging deelneemt aan de race.

"Een moeilijk besluit", noemt Sailing Holland het. "Door de onzekere en veranderende wereld waarin we de afgelopen maanden en weken terecht zijn gekomen is het financieel niet mogelijk gebleken om een volwaardige campagne op te tuigen."

De organisatie voerde naar eigen zeggen sinds de aankondiging van de inschrijving eind april meerdere gesprekken met partijen uit binnen- en buitenland om partner te worden tijdens het zeilevenement. "Helaas zonder het gewenste resultaat"

Steun Carolijn Brouwer

Bij de aankondiging in april werd bekend dat de zeilploeg kon rekenen op de steun van onder anderen Carolijn Brouwer, die in de laatste editie van de race geschiedenis schreef door als eerste vrouwelijke bemanningslid de race te winnen.

Voor Brouwer zou het na drie deelnames bij buitenlandse teams de eerste keer zijn geweest dat ze zich in The Ocean Race, voorheen bekend als de Volvo Ocean Race, aan een Nederlandse campagne verbindt. Brouwer: "Historisch zijn wij als Nederland het sterkste land. In de laatste race won ik, maar zat ik niet bij een Nederlands team. ABN AMRO I was de laatste Nederlandse boot die won, maar daar zat geen Nederlander aan boord."