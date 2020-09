ADO Den Haag huurt Duitse aanvaller Philipp van Werder Bremen

ADO Den Haag heeft David Philipp voor twee seizoenen gehuurd van Werder Bremen. ADO heeft de optie om de 20-jarige Duitser daarna te kopen.

Philipp kan zowel als vleugelaanvaller als aanvallende middenvelder uit de voeten. Bij Werder speelde hij vooral in het tweede elftal.

"We zijn als club zeer opgetogen dat we een van de talentvolste spelers van een club als Werder verder mogen ontwikkelen", zegt Martin Jol, hoofd van het technische hart van ADO Den Haag. "David is jong, talentvol en ambitieus."

Met de komst van Philipp spelen er dit seizoen 26 Duitsers in de eredivisie.

ADO Den Haag begon het nieuwe eredivisieseizoen zondag met een 2-0 nederlaag bij Heracles Almelo.