Ziekenhuisopnames door corona lopen op, waarschuwingsniveau verhoogd

Het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is de afgelopen week flink opgelopen en ook het aantal bewoners met een positieve coronatest in verzorgingshuizen loopt op, meldt het RIVM.

Het RIVM waarschuwt ouderen en kwetsbaren om op te letten. Minister Kuipers (Volksgezondheid) heeft het dreigingsniveau in de coronathermometer opgeschroefd van 'laag' naar 'verhoogd'. Dat is het tweede niveau op een schaal van 4. Het betekent dat de impact op de samenleving en de zorg is verhoogd, maar nog niet zo veel toeneemt als bij niveau 3 en 4, waarbij onder meer het ziekteverzuim flink is toegenomen.