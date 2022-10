Minister Van der Wal weerspreekt Remkes over lijst met stikstofpiekbelasters

Er is op het ministerie van Landbouw geen lijst met 500 à 600 grote stikstofuitstoters. Dat zegt minister Van der Wal in reactie op stikstofbemiddelaar Remkes, die zondag in een interview stelde dat er wél zo'n lijst is.

Remkes kwam vorige week met adviezen om de stikstofcrisis te bezweren. Een daarvan was dat het kabinet ervoor moet zorgen dat 500 tot 600 'piekbelasters' (vooral grote veehouderijen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen met uitstoten.

In het tv-programma Buitenhof zei Remkes dat het ministerie van Landbouw al weet om welke bedrijven het gaat. "Het departement heeft die lijst." Om eraan toe te voegen: "Ik neem aan dat minister Van der Wal die lijst kent."

Niet op adresniveau

Na een stikstofoverleg vandaag zei minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) niet te weten wie de piekbelasters zijn. Volgens haar is een "geanonimiseerde" data-analyse gedeeld met Remkes over hoeveel bedrijven er zouden moeten stoppen met uitstoten. "Maar niet een lijst op adresniveau."

De minister zei te betreuren dat nu een beeld ontstaat dat het ministerie al weet welke bedrijven zouden moeten verhuizen, stoppen of omschakelen. "Want dit brengt weer onrust bij boeren. Die denken: zou ik dat zijn?"

Volgens Van der Wal is het kabinet ook nog niet zover om piekbelasters aan te wijzen. Al is het maar omdat je op verschillende manieren kan bepalen wat een piekbelaster is. "Je kan kijken hoe dicht iemand bij een Natura 2000-gebied zit, of puur naar uitstoot of hoeveelheid dieren."

Het kabinet komt vrijdag officieel met een reactie op de adviezen van Remkes. Dan wordt duidelijk welke kant het kabinet op wil met het stikstofbeleid.