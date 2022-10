Zutphen verduurzaamt 360 huizen in de strijd tegen energiearmoede

De gemeente Zutphen gaat zo'n 360 huishoudens helpen om hun woning te verduurzamen. Het gaat om koopwoningen waarvan de eigenaren te weinig verdienen om de stijgende energierekening te betalen. Door de huizen beter te isoleren, hoopt het college de gasrekening met een kwart te verminderen.

Mensen met een inkomen tot 150 procent van het minimumloon kunnen een beroep doen op de regeling. Alleen inwoners die in een koophuis wonen van voor 1994 komen in aanmerking. Voor maximaal 2500 euro kunnen zij hun spouwmuren, dak of vloer laten isoleren, of glas of kozijnen laten vervangen.

Zutphen trekt hiervoor bijna 1,2 miljoen euro uit. Het geld kreeg de gemeente van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede. Het college denkt vooral "werkende armen" te helpen met het voorstel. Inwoners beslissen overigens zelf of zij gebruik willen maken van het aanbod.

'Ter inspiratie dienen'

Raadsleden betwijfelden of je met dit bedrag echt de energierekening kan verlagen bij inwoners. "Een gemiddeld huis van spouwisolatie voorzien, kost 2500 euro", gaf wethouder Eva Boswinkel toen aan.

Boswinkel is blij dat de gemeenteraad instemde met het plan van het college. "Wij zijn de eerste gemeente die het zo gaat doen. Ik hoop dat we ter inspiratie kunnen dienen."

De Stadspartij stemde als enige tegen het voorstel. Gerard Pelgrim is van mening dat er te veel wordt gefocust op mensen met een koophuis. Een deel van het bedrag dat nu besteed wordt aan koopwoningen moet volgens hem naar huurders gaan, bijvoorbeeld door in huurhuizen kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

Medische hulpmiddelen

De Partij voor de Dieren complimenteerde het college met het plan, maar vroeg maandagavond nog wel aandacht voor specifieke doelgroepen. Zoals inwoners met een hoge energierekening als gevolg van medische hulpmiddelen. "We hopen dat het college hier ook oog voor heeft", citeert Omroep Gelderland.

De wethouder beloofde om binnenkort met een voorstel te komen over hoe de gemeente ook huurders kan helpen verduurzamen.