Naast geschorste Tadic mist Ajax ook rechtsback Rensch tegen Napoli

Devyne Rensch is niet met Ajax afgereisd naar Italië, waar de Amsterdammers het woensdagavond in de Champions League opnemen tegen Napoli. De 19-jarige rechtsback kampt met een blessure.

