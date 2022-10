'Ruim een op de drie Europese zweefvliegsoorten met uitsterven bedreigd'

In Europa wordt 37 procent van alle zweefvliegsoorten met uitsterven bedreigd. Dat meldt de internationale natuurorganisatie IUCN, die in opdracht van de Europese Commissie onderzoek deed naar zweefvliegen over het hele continent.

Deze "essentiële bestuivers" zijn erg kwetsbaar door intensieve landbouw, schadelijke pesticiden, stedenbouw en klimaatverandering, zegt de organisatie.