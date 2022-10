Verdachte fatale steekpartij carnaval Horst: 'Er ging een knop bij me om'

Joshua de L. (20) uit Tienray was onder invloed van drugs en zware medicatie toen hij eerder dit jaar Guus Janssen (21) uit Horst doodstak. Dat heeft hij in de rechtbank verklaard. Het incident gebeurde op carnavalsmaandag op een plein waar veel mensen aanwezig waren.

De verdachte verklaarde dat hij had geblowd en verschillende soorten zware medicatie had gebruikt die niet aan hem waren voorgeschreven. "Ik heb nooit stilgestaan bij de gevolgen. Ik werd er rustig van en zat niet lekker in mijn vel. Op het moment dat het gebeurde, was de medicatie uitgewerkt", aldus de twintiger.

Het moment waarop het fout ging, kan Joshua de L. zich naar eigen zeggen niet goed herinneren. "Er werd gescholden richting ons. Toen ging er een knop bij me om." (...) "Ik herinner het me pas weer vanaf het moment dat Guus met zijn handen op zijn buik lag en ik met het mes in mijn hand stond. Toen realiseerde ik wat ik had gedaan."

'Niet slim'

Uit onderzoek is gebleken dat het niet Guus Janssen was die iets had geroepen naar de verdachte, maar een vriend van Janssen. "Ik dacht dat het Guus was, maar later hoorde ik dat het iemand anders was. Daar heb ik heel erg mee gezeten."

Verder is duidelijk geworden dat het slachtoffer door een messteek in zijn buik om het leven is gekomen. Daarbij zijn de lichaamsslagader en linkernier geraakt, zei de rechter. "Het is niet slim wat ik heb gedaan en ik zit er nog steeds erg mee", aldus de verdachte.

Het was bij de inhoudelijke behandeling van de zaak de eerste keer dat Joshua de L. fysiek aanwezig was in de rechtszaal en dus ook de nabestaanden van Janssen onder ogen kwam.

Jeugdstrafrecht

Het is nog de vraag of de twintiger via het volwassenen- of het adolescentenstrafrecht wordt berecht. De reclassering heeft geadviseerd om hem volgens het adolescentenstrafrecht te berechten. Onderzoeken door een psycholoog en psychiater naar de geestestoestand van Joshua de L. vormden hiervoor de aanleiding.

Het adolescentenstrafrecht valt onder het jeugdstrafrecht. De straffen zijn dan ook veel milder dan bij het volwassenenstrafrecht. Bij een verdachte die ouder is dan 17 kan het jeugdstrafrecht worden toegepast als het ontwikkelingsniveau van de persoon daar aanleiding voor geeft. Het is de rechtbank die daarover de beslissing neemt, aldus 1Limburg.