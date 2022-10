Ouwehand (PvdD) wegens overbelasting tijdelijk uit Kamer

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vertrekt tijdelijk uit de de Tweede Kamer. Ze heeft zich ziek gemeld wegens overbelasting, laat haar partij weten.

Kamerlid Christine Teunissen zal tot eind januari haar taken als fractievoorzitter overnemen. De vrijgekomen fractiezetel wordt tijdelijk ingenomen door Eva Akerboom.

In een verklaring op sociale media zegt de 46-jarige Ouwehand dat wie strijdt tegen de roofbouw op aarde, het ook onder ogen moet zien wanneer er roofbouw op zichzelf wordt gepleegd.

Ze heeft in overleg met haar huisarts besloten om haar taken voorlopig neer te leggen en denkt dat ze genoeg heeft aan de ziekteverlofperiode van 16 weken die in de Kamer geldt.

In 2015 had Ouwehand een burn-out. Ze moest toen elf maanden verstek laten gaan. Dat wil ze nu voorkomen door in een vroeg stadium gehoor te geven aan haar gezondheidsklachten.