Zonder zijn service als wapen verliest Van Rijthoven in Florence binnen een uur

Cruising to victory in Florence! 🙌 @MikaelYmer defeats Van Rijthoven 6-1 6-2 in just 56 minutes! #FirenzeOpen pic.twitter.com/FncYO3L6iM

Van Rijthoven had zich ook door de kwalificaties heen moeten slaan, maar dat verging hem uitstekend. Met 25 aces in de afsluitende ronde leek hij zich goed thuis te voelen op het hardcourt in Toscane.

Met Ymer, de nummer 99 van de wereld, had hij ook een gunstige loting. Maar al in zijn eerste servicegame stapelden de problemen zich op voor Van Rijthoven, die door zijn gewonnen partijen in de voorronden wel nog wat ATP-puntjes had gesprokkeld en zal stijgen richting plaats 109.

Service liep niet

Zonder zijn service als belangrijkste wapen werd Van Rijthoven in de eerste set op alle fronten afgetroefd en na een dubbele break achterstand in de tweede set was het perspectief op een plek in de tweede ronde al na ruim een halfuur vertroebeld. Hij sloeg slechts drie aces en verloor meer dan de helft van de punten op zijn eerste opslag.

Tallon Griekspoor was ook al zichzelf niet in Florence, waar hij zich maandag vanwege ziekte in de openingsronde tegen Aslan Karatsev na een verloren set gedwongen zag op te geven.