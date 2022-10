Twee mannen aangehouden na politie-achtervolging in Beverwijk

De politie heeft vannacht in Beverwijk twee mannen van 20 en 21 jaar uit Velsen-Noord aangehouden na een achtervolging. Daarbij kwamen meerdere eenheden in actie en zijn een aantal waarschuwingsschoten gelost. Een derde verdachte wist te ontsnappen.

De mannen waren eerder op de avond betrokken bij "een verdachte situatie" in Schagen, zo meldt de politie aan NH Nieuws, zonder die situatie nader te omschrijven. Agenten keken daarom op de A9 uit naar de auto waarin de mannen waren weggereden.

Toen de drie verdachten in hoog tempo voorbij kwamen en het stopteken van de politie negeerden, zetten agenten de achtervolging in. Ze volgden de mannen over de A9 en door Heemskerk en Beverwijk. Daar kwamen ze tot stilstand na een botsing met de politieauto.

De verdachten probeerden te vluchten en de politie heeft daarom enkele waarschuwingsschoten gelost. Twee verdachten zijn aangehouden. Naar de derde persoon is vannacht met een helikopter gezocht, zonder resultaat.