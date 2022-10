Korrel sneuvelt in halve finales WK, andere Nederlanders al eerder uitgeschakeld

Michael Korrel is op de WK judo in Tasjkent in Oezbekistan in de halve finales gesneuveld. In de klasse tot 100 kilogram moest de Nederlander het afleggen tegen thuisfavoriet Moezaffarbek Toerobojev. Nu rest voor Korrel de strijd om het brons.

De regerend Europees kampioen won eerder in de ochtend overtuigend in de kwartfinales van de Belg Toma Nikiforov. In de eerste minuten haalde Korrel al uit met een waza-ari en dat deed hij een paar minuten later nóg een keer. Dat betekende ippon en dus een plek in de halve finales.

In de halve eindstrijd werd Korrel zelf op zijn rug gegooid door Toerobojev.

Voor Guusje Steenhuis, Simeon Catharina en Natascha Ausma zat een medaille er geen moment in. Steenhuis ging in de derde ronde van de klasse tot 78 kilogram onderuit tegen de Italiaanse Giorgia Stangherlin.

Steenhuis won, na een bye in de eerste ronde, overtuigend van Jovana Pekovic, waarna het in de laatste minuut misging tegen Stangherlin.

Catharina eruit

Voor Catharina was het WK al na één ronde voorbij. Hij verloor in de klasse tot 100 kilogram van de Japanner Kentaro Iida. Bij de WK in 2019 schopte Catharina het nog tot de derde ronde. Deze keer moest de nummer dertien op de wereldranglijst het opnemen tegen de nummer tien Iida.

De partij was na bijna vier minuten al voorbij. Drie straffen deden Catharina de das om.