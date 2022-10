Korrel grijpt net als in 2019 bronzen medaille bij WK judo

Michael Korrel heeft bij de WK judo in Tasjkent een bronzen medaille veroverd in de klasse tot 100 kilogram, net als in 2019. In de troostfinale rekende de regerend Europees kampioen af met Ilia Sulamanidze uit Georgië. Korrel kreeg al vroeg in de troostfinale een straf achter zijn naam, maar liet zich daar niet door van de wijs brengen. In de slotminuut wierp hij Sulamanidze tegen de grond en greep hij met een waza-ari het brons. Voor de andere Nederlandse die vandaag in actie kwamen - Guusje Steenhuis, Simeon Catharina en Natascha Ausma - zat een medaille er geen moment in. Sanne van Dijke bezorgde Nederland gisteren de eerste medaille en Korrel brengt de teller nu op twee. De judobond heeft ingezet op drie medailles. Het toernooi, waar vooralsnog veel tegenzit, duurt nog twee dagen. Thuisfavoriet In de halve eindstrijd werd Korrel zelf op zijn rug gegooid door thuisfavoriet Moezaffarbek Toerobojev. Hij kwam er geen moment aan te pas tegen de Oezbeek, waardoor de finale buiten bereik bleef.

Michael Korrel gaat bij de WK judo in Tasjkent in Oezbekistan in de halve finales onderuit. In de klasse tot 100 kilogram legt hij het af tegen thuisfavoriet Moezaffarbek Toerobojev. - NOS

Eerder op de dag had Korrel in de kwartfinales overtuigend gewonnen van de Belg Toma Nikiforov. In de beginfase haalde Korrel uit met een waza-ari en dat deed hij later nóg een keer. Dat betekende ippon en dus een plek in de halve finales. Geen succes Steenhuis, Catharina en Ausma Medaillekandidaat Steenhuis ging in de derde ronde van de klasse tot 78 kilogram onderuit tegen de Italiaanse Giorgia Stangherlin. Steenhuis had, na een bye in de eerste ronde, overtuigend gewonnen van Jovana Pekovic, waarna het in de laatste minuut misging tegen Stangherlin. "Ik was niet van het begin tot het einde scherp en dan is judo keihard."

Voor Catharina was de WK al na één ronde voorbij. Hij verloor in de klasse tot 100 kilogram van de Japanner Kentaro Iida. In 2019 had Catharina het nog tot de derde ronde geschopt. Dit keer moest de nummer dertien van de wereldranglijst het opnemen tegen de nummer tien, Iida. De partij was na bijna vier minuten al voorbij. Drie straffen deden Catharina de das om. 'Alles gegeven' Ook voor Ausma viel het doek in de eerste ronde. Zij verloor in de klasse tot 78 kilogram van de Duitse topper Ana Maria Wagner. Ausma, zestiende op de wereldranglijst, trof in Wagner de winnares van olympisch brons uit 2021 en de leider op de wereldranglijst. Ze bood goed partij, maar kreeg drie straffen aan haar broek. "Ik denk niet dat ik iets heb laten liggen", reageerde Ausma na afloop. "Ik heb echt alles gegeven. Er waren genoeg kansen en het ging gelijk op, maar uiteindelijk trekt zij aan het langste eind. Volgende keer moet ik misschien meer voor de lage schouderworpen gaan."