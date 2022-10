Nieuwe coach op de bank bij FC Zürich tijdens Europa League-duel met PSV

"We moeten hier weer een hechte groep smeden", meent Henriksen, die over voldoende goede spelers denkt te beschikken om het tij snel te keren. "Ze moeten niet bang zijn, uiteindelijk ben ik nu verantwoordelijk."

Mede door de vernedering tegen PSV (1-5) staan de Zwitsers puntloos laatste in groep A van de Europa League. In de voorronde van de Champions League waren ze al gesneuveld tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan.

FC Zürich werd vorig seizoen met overmacht kampioen van Zwitserland, maar staat nu troosteloos laatste in de Super League. Blikvanger Wilfried Gnonto, die afgelopen zomer nog nadrukkelijk in de belangstelling stond van Feyenoord, vertrok naar Leeds United.

Europa League bij de NOS

