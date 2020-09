Kooplustig Chelsea opent met fris elftal jacht op Liverpool en Man City

Kai Havertz bij de presentatie - Getty Images

De Europese voetbalwereld zou weleens een transferperiode kunnen gaan beleven waarin clubs angstvallig de hand op de knip houden, voorspelden de insiders. Door het ontbreken van publiek in de stadions en dus lucratieve recettes tijdens de coronacrisis moet er immers nadrukkelijker dan anders op de centjes worden gelet. Maar die zuinigheid lijkt niet te gelden voor Chelsea, dat vanavond aan de Premier League begint met een bezoek aan Brighton & Hove Albion. Integendeel zelfs. De Londense club spendeerde inmiddels zo'n 215 miljoen euro aan nieuwe spelers - onder wie de vanavond vanwege een blessure absente Hakim Ziyech - en zette daarmee een ferme streep door het vorige clubrecord uit de zomer van 2017, toen er iets meer dan 200 miljoen werd uitgegeven. En het is niet uitgesloten dat de beurs nog eens getrokken gaat worden om een doelman binnen te halen. Volle kluis Die ongebreidelde koopwoede is echter niet zo onbezonnen als het oogt. Omdat Chelsea de regels rond het aantrekken van jeugdspelers had overtreden, mocht de club zich als straf vorig jaar zomer niet op de transfermarkt begeven. Afgelopen winter was na een uitspraak van het CAS die weg alsnog vrij, maar tot het binnenhalen van versterkingen kwam het niet.

De opbrengst van de verkoop van Eden Hazard aan Real Madrid (een bedrag dat nog kan oplopen tot 162 miljoen euro) lag derhalve nog in de kluis en daar kwam de 56 miljoen euro die het vertrek van Álvaro Morata naar Atlético Madrid opleverde nog eens bij. Voorwaar een aardige stapel bankbiljetten waarmee Marina Granovskaia, Chelsea's directeur die over de miljoenendeals gaat, de markt op kon. En dat kun je wel overlaten aan de Russisch-Canadese rechterhand van clubeigenaar Roman Abramovitsj. Zo strikte ze de door vele topclubs begeerde Kai Havertz voor 78 miljoen euro. Maar dat was wel bijna 20 miljoen minder dan Bayer Leverkusen oorspronkelijk verlangde voor de 21-jarige middenvelder. 'Standbeeld voor Marina', twitterde een tevreden Chelsea-fan. Rijtje toppers De Duitser was de laatste in het rijtje toppers dat Chelsea naar de Britse hoofdstad heeft weten te lokken. De reeks werd in februari geopend door Ajacied Hakim Ziyech (40 miljoen). Daarna volgden de 24-jarige Leipzig-spits Timo Werner (55 miljoen), de 23-jarige Engels international Ben Chilwell van Leicester City (50 miljoen), de Franse belofte Malang Sarr van Nice (transfervrij) en de Braziliaanse routinier Thiago Silva van Paris Saint-Germain (transfervrij).

Timo Werner (rechts) wordt gefeliciteerd na zijn eerste doelpunt voor Chelsea - Pro Shots

Aan trainer Frank Lampard, die onder anderen Willian (naar Arsenal) en Pedro (naar AS Roma) zag vertrekken, nu de taak om het gat met de Premier League-toppers Liverpool en Manchester City te verkleinen. Dichten is ondanks de recente miljoenenuitgaven wellicht te veel gevraagd, hoewel de oud-prof in zijn eerste jaar als manager op het hoogste niveau 'The Blues' knap naar een Champions League-ticket heeft geloodst. Het lijkt er dan ook meer op dat er op Stamford Bridge verder gekeken wordt dan de Londense neus lang is. Afgezien van de bijna 36-jarige Thiago Silva kan Chelsea nog lang plezier beleven aan de aanwinsten. En dan te bedenken dat Lampard in november 2019 al het jongste Chelsea-elftal ooit aan een Premier League-duel liet beginnen: gemiddeld 24 jaar en 88 dagen. Jonge garde Lampard, zelf met zijn 42 jaar eveneens een jeugdige verschijning langs de lijn, kan beschikken over een groot aantal van de eigen academie afkomstige jongelingen, zoals (kortstondig Vitesse-speler) Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham en Callum Hudson-Odoi, terwijl ook de Amerikaan Christian Pulisic tot de jonge garde behoort.

Chelsea-manager Frank Lampard troost Reece James na de verloren bekerfinale tegen Arsenal - Pro Shots

Er zit dus veel muziek in de selectie, die vooral in aanvallend opzicht veel noten op z'n zang heeft. Maar misschien is uiteindelijk de komst van Thiago Silva nog wel belangrijker. Van alle clubs uit de toptien kreeg Chelsea vorig seizoen de meeste tegengoals te incasseren: 54 stuks. Die wankele defensie kostte de ploeg onnodig veel punten. Sleutel naar succes Met de ervaren Braziliaan als rots in de branding zou dat probleem voor een groot deel opgelost kunnen zijn. Van zijn snelheid moet de 89-voudig international het misschien niet meer hebben, maar zijn spelinzicht is des te waardevoller. Hij heeft bovendien weinig overtredingen nodig zoals de kopsterke centrumverdediger afgelopen seizoen in de Champions League bewees: vier in negen duels.

PSG-verdediger Thiago Silva wint een kopduel van Bayern-spits Robert Lewandowski tijdens de laatste Champions League-finale - AFP