Zeven aanhoudingen bij anti-witwasactie politie, ook invallen in buitenland

De politie heeft op verschillende plaatsen in Nederland zeven mensen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie. De organisatie houdt zich volgens de politie bezig met witwassen en handel in verdovende middelen.

Er zijn tussen de 500 en 600 rechercheurs betrokken bij de actie, waarbij woningen en bedrijfspanden worden doorzocht. Tot nu toe zijn de arrestaties verricht in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Nieuwerkerk aan den IJssel, Uithoorn en Amsterdam. Mogelijk worden nog meer verdachten aangehouden.

Actie duurt nog hele dag

Er zijn nog invallen bezig in het Limburgse Valkenburg, Montfoort, Den Haag en Denekamp. Ook in Luxemburg en Servië worden panden doorzocht. De politie zegt op Twitter te verwachten dat de actie nog de hele dag duurt.

De rechercheurs krijgen hulp van specialistische groepen, zoals een arrestatieteam en de bewakingseenheid.

Op beelden uit Montfoort is te zien dat daar een speciale eenheid met automatische vuurwapens aanwezig was voor de beveiliging.