Extremer weer kost verzekeraars steeds meer geld

Schade door extreem weer als stormen en overstromingen kost verzekeraars steeds meer geld. In 2021 betaalden verzekeraars 465 miljoen euro uit vanwege schade door extreem weer. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van hun Klimaatschademonitor. Het gaat hierbij zowel om de schade van huishoudens als van bedrijven.

Hiermee hoort het bedrag van 2021 bij de top 3 van grootste bedragen in sinds 2007. De afgelopen jaren kwam het weerschadebedrag gemiddeld uit op 325 miljoen euro.

De hoogste piek van 2021 komt door de overstromingen in Limburg. Dit resulteerde in een particuliere schade van 180 miljoen euro met een extra 30 miljoen euro aan zakelijke schade. Hoge schadebedragen komen steeds vaker voor, volgens Weurding door de toename van extreem weer.

Hoge pieken

2016 had tot nu toe de hoogste piek door de hagelbui die in Noord-Brabant veel schade veroorzaakte. Het schadebedrag liep toen op tot bijna 780 miljoen euro. Noord-Brabant hoort mede hierdoor bij de provincies met gemiddeld de grootste verzekerde schade, samen met de kustprovincies en Limburg.

Ook 2022 lijkt een piekjaar te worden, denkt de branchevereniging. Het weerschadebedrag ligt nu al rond de 500 miljoen euro vanwege de stormen begin dit jaar, dat is dus al hoger dan in 2021.

Lage stopcontacten en houten vloeren

Zorgelijk, noemt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, de trend van oplopende bedragen. "Studies van het KNMI geven aan dat dit soort schades met een paar honderd miljoen op jaarbasis gaan verergeren als we niets doen," zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 journaal.

Het Verbond roept op om Nederland klimaatbestendiger te maken. Nieuwe gebouwen zouden beter bestand moeten zijn tegen het extreme weer. "Het is belangrijk om met de overheid aan tafel te gaan om te kijken naar waar we gaan bouwen en waar we niet gaan bouwen", zegt Weurding. Naast ruimtelijke ordening is ook de manier van bouwen belangrijk voor preventie, zegt hij.

"Nu hebben we lage stopcontacten en houten vloeren. We moeten hier meer over nadenken. Hoe leggen we bijvoorbeeld een goot aan die beter om kan gaan met overstromingen?" zegt een woordvoerder van de branchevereniging. Door deze aanpassingen zou er voor de overheid, verzekeraars en de financiële sector veel winst te behalen zijn, stelt het Verbond.