Koning en koningin begonnen staatsbezoek aan Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen in Stockholm voor hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden. Ze werden vanochtend op de luchthaven van de hoofdstad ontvangen door kroonprinses Victoria en haar man Daniel.

Aan het begin van de middag werden Willem-Alexander en Máxima in het koninklijk paleis officieel welkom geheten door koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Koning Willem-Alexander zei daarbij dat "het creatieve en vernieuwende" Zweden zijn bewondering wekt. Het land strijdt volgens hem "voor de gelijkwaardigheid van iedereen" en is "een steunpilaar van de internationale rechtsorde".

Later vandaag spreken de koning en de koningin nog met de voorzitter van het parlement en met demissionair premier Andersson.

Scheepsbel retour

Ook bezoeken ze het Vasamuseum, een maritiem museum waar het schip de Vasa wordt tentoongesteld. Dat oorlogsschip, door een Nederlander ontworpen voor de Zweedse koning, zonk op zijn eerste proefvaart in 1628 en werd 333 jaar later van de zeebodem gehaald. Het is een van de best geconserveerde 17de-eeuwse schepen ter wereld.

Om de goede en historische banden tussen beide landen verder te illustreren, geeft Nederland een opgeviste eeuwenoude scheepsbel terug aan Zweden. Het gaat om de bel van de Prinsessan Sophia Albertina, een linieschip dat in 1781 verging voor de kust van Den Helder. De bel werd in 2002 opgedoken bij Texel.

De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het koninklijk paleis.

Duurzame energie

Het staatsbezoek staat in het teken van duurzaamheid en de energietransitie, de overgang van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening. Zo bezoekt het koningspaar morgen onder meer Stockholm Exergi, een van de grootste energiebedrijven van Scandinavië, waar geheel fossielvrij wordt gewerkt.

De koning en koningin worden in Zweden geflankeerd door de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en door staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

NAVO en onderzeeboten

Verder reist minister Ollongren van Defensie mee, omdat er tijdens het staatsbezoek ook aandacht is voor de defensiesamenwerking tussen Nederland en Zweden. De Nederlandse ambassadeur in Zweden noemt de dreiging uit Rusland het belangrijkste onderwerp in Zweden op dit moment. "Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bestaat hier de vrees dat Rusland ook Scandinavië zal binnenvallen."

Nederland steunt het NAVO-lidmaatschap dat Zweden, met Finland, heeft aangevraagd. Daarnaast is het Zweedse Saab met twee andere bedrijven in de race om voor Nederland nieuwe onderzeeboten te bouwen.

Donderdag is de laatste dag van het staatsbezoek. Willem-Alexander en Máxima zijn dan in Gotenburg, waar ze onder meer langsgaan bij een sciencepark en ze een demonstratie krijgen van elektrische vrachtwagens van Volvo.