Bijna 100 vuilniszakken met drugsafval in natuurgebied De Onlanden

In natuurgebied De Onlanden, op de grens van Groningen en Drenthe, is afgelopen weekend een grote hoeveelheid hennepafval gedumpt. Het gaat om zo'n zeventig tot honderd vuilniszakken, schat boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

In de zakken, die door zijn collega werden gevonden, zaten onder andere potgrond, planten, drainagebuizen en piepschuimachtige materialen. Zwiers vermoedt dat de spullen tussen vrijdag en zaterdagochtend gedumpt zijn. Natuurmonumenten heeft aangifte gedaan.

"Het kost bakken met geld om deze rotzooi op te ruimen", zegt de boswachter. "Die piepschuimkorrels zijn hartstikke gevaarlijk voor dieren, met name voor vogels, die vreten dat op. Ze krijgen het in hun maag en het gaat daar niet meer weg. Het gevolg is dat ze denken dat ze voldoende eten gehad hebben en niet meer op zoek gaan naar voedsel en verhongeren."

Natuur is altijd de dupe

Maar daar blijft het qua schade aan de natuur niet bij: het piepschuim komt in de voedselketen terecht. "Want een dode vogel wordt weer door een ander dier opgegeten", zegt Zwiers, die zich zorgen maakt over de afvaldumpingen.

Hij noemt het vreemd dat de verkoop van wiet legaal is en alles eromheen niet. "Je zou willen dat ze deze rotzooi naar de milieustraat kunnen brengen. Deze dumping is ook het resultaat van politieke keuzes. In veel landen werkt het legaal maken van softdrugs hartstikke goed. De natuur is hier nu altijd weer de dupe", aldus de boswachter tegen RTV Noord.