'Verdachte zaak-Mallorca aangehouden in onderzoek cybercrime'

Een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart aangehouden in een onderzoek naar cybercrime, meldt Nu.nl. Hij zou gekraakte accounts van webwinkels doorverkopen. In dat onderzoek zijn ook voiceberichten onderschept waarin de verdachte, Lukas O., spreekt over zijn rol bij het geweld, vorig jaar juni, dat het leven kostte aan Carlo Heuvelman.

De nieuwssite heeft stukken van het onderzoek ingezien ter voorbereiding op de podcast Het geheim van Mallorca. In een voicebericht op Telegram zegt O: "Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan."

En in een ander bericht gaat hij verder in op zijn rol in de geweldszaak: "Ja, ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven." Hij vervolgt: "Ik heb gewoon twee trappen ofzo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar."

Over wie hij het heeft, wordt niet duidelijk. Bij het geweld in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar belandde Carlo Heuvelman in een coma nadat hij hard op zijn hoofd werd getrapt. Hij overleed vier dagen later. O. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, maar wel van betrokkenheid bij andere geweldsincidenten bij twee cafés.

Gekraakte accounts webwinkels

Volgens Nu.nl verstuurde hij de berichten een paar dagen na het geweld op het Spaanse eiland. O. was op dat moment in Italië. Hij verstuurde de berichten naar een medeverdachte in het onderzoek naar de cybercriminaliteit. De berichten zijn dus niet naar boven gekomen in het onderzoek naar het geweld op Mallorca.

De politie vermoedt dat O. gekraakte accounts van de webwinkels Zalando en bol.com doorverkoopt. Tegen Nu.nl zegt het OM dat nog niet is besloten of hij in deze zaak voor de rechter moet verschijnen.