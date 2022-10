Wekdienst 11/10: Atoomagentschap spreekt Poetin • Koningspaar op staatsbezoek in Zweden

In de aankomende aflevering staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal, die jarenlang voor Spoorloos tegen betaling onderzoekswerk verrichtte in Colombia. De fixer, Edwin Vela, was bij zestien zaken betrokken. Daarvan blijken er nu dus zeker twee mismatches te zijn.

Geen geheime stemming in VN over illegale annexaties Oekraïense regio's : Volgens Rusland moest dat in het geheim, omdat het door de "westerse lobby" lastig zou worden voor landen om publiekelijk een standpunt in te nemen.

Mexico klaagt Amerikaanse wapendealers aan om rol in bendegeweld : Het land beschuldigt hen van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens, die uiteindelijk in handen komen van Mexicaanse drugskartels.

SCP: deel in Nederland gewortelde migranten voelt zich niet welkom : Hoewel in vergelijking met hun ouders het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie van de tweede generatie zijn verbeterd, ervaart deze groep juist meer uitsluiting en discriminatie.

En dan nog even dit:

Wie een nieuwe generatie iPhone of Apple Watch heeft kan met de automatische ongeluk-detectie per ongeluk de hulpdiensten bellen vanuit een achtbaan. De nieuwe functie is bedoeld om de hulpdiensten te alarmeren wanneer er bijvoorbeeld een auto-ongeluk gebeurt.

The Wall Street Journal schrijft over een Amerikaanse vrouw die in een achtbaan zat, en toen ze eruit kwam meerdere gemiste oproepen had van de meldkamer om te vragen of alles in orde was.