VVD, CDA: verplicht aanbod jaarcontract en verbied overstapbonus energiebedrijf

Het jaarcontract of langdurig contract (bijvoorbeeld drie jaar) met vaste tarieven moet terugkomen, is het belangrijkste punt in het pamflet. Nu bieden energiebedrijven alleen contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven aan, zogeheten modelcontracten. Omdat de bedrijven hun financiële risico's willen afdekken zijn de tarieven in die contracten heel hoog.

Huishoudens moeten beter beschermd worden, vinden de Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Henri Bontenbal (CDA), die het pamflet hebben opgesteld. "De overheid moet zorgen dat consumenten zekerheid hebben over de energierekening en dat er altijd voldoende betaalbare energie is", zegt Erkens.

De partijen presenteren vandaag een pamflet met vijf adviezen aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Ze vinden dat de energiemarkt te vrij is gelaten en niet meer goed functioneert. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen enorm gestegen, waardoor de zwakke plekken in het systeem nog duidelijker zijn geworden.

De energiemarkt is geliberaliseerd in 2004 door het kabinet-Balkende II, een coalitie van CDA, VVD en D66. De gedachte was dat concurrentie in het belang zou zijn van consumenten.

De twee regeringspartijen willen verder dat energiebedrijven jaarlijks worden onderworpen aan een stresstest om te kijken of ze hun financiën en organisatie wel op orde hebben. Het is in Nederland betrekkelijk eenvoudig om een energiebedrijf te beginnen, maar nadat de vergunning is verleend is er maar weinig toezicht.

Er zijn inmiddels 38 energieleveranciers actief op de Nederlandse markt. De opstellers van het pamflet vinden dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) strengere eisen moet gaan stellen, om te voorkomen dat bedrijven die hun zaken niet op orde hebben failliet gaan, met alle gevolgen van dien voor hun klanten.

Nu zijn die klanten de voorschotbedragen die ze al betaald hebben kwijt als hun energiebedrijf failliet gaat. Als het aan VVD en CDA ligt, krijgen de klanten hun voorschotten terug of mogen ze die meenemen naar een nieuwe leverancier. Die kan een bod doen op het klantenbestand, maar wordt dan verplicht de contracten over te nemen tegen dezelfde voorwaarden en tarieven. In het Verenigd Koninkrijk is dat nu al zo geregeld.

Geen welkomstbonus meer

De afgelopen jaren zijn consumenten gestimuleerd om regelmatig over te stappen naar een andere leverancier. Dat was aantrekkelijk, omdat er een forse welkomstbonus in de vorm van een geldbedrag lonkte. Er zijn speciale vergelijkingssites om te helpen de goedkoopste deal te vinden.

Erkens en Bontenbal vragen zich af of huishoudens daar wel beter van zijn geworden. Juist de klanten die op zoek gingen naar de goedkoopste aanbieders zijn nu de klos. Bovendien is de overstapbonus nooit 'gratis', maar wordt die altijd op de een of andere manier terugverdiend.

De welkomstbonus in de huidige vorm moet verdwijnen, vinden VVD en CDA. Ze zien liever dat energiebedrijven kortingen geven aan klanten die hun leverancier lange tijd trouw blijven. Als ze dan toch een presentje willen geven aan nieuwe klanten, zouden ze korting kunnen geven op de aanschaf van duurzame producten.