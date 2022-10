Mexico klaagt Amerikaanse wapendealers aan om rol in bendegeweld

Mexico heeft vijf Amerikaanse wapendealers aangeklaagd voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Het land beschuldigt hen van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens, die uiteindelijk in handen komen van Mexicaanse drugskartels.

Volgens Mexico zijn de dealers, die allen uit de staat Arizona afkomstig zijn, nalatig bij het verkopen van vuurwapens aan tussenpersonen die volgens Mexico overduidelijk zijn ingeschakeld door de kartels.

"We klagen ze aan, omdat er een duidelijk patroon is van wapensmokkel waarbij bekend is dat de wapens naar ons land gaan", zegt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Ebrard tegen persbureau AP. Wapens die zijn gebruikt bij schietpartijen in Mexico zouden rechtstreeks te linken zijn aan de aangeklaagde dealers.

Mexico eist 10 miljard dollar

Het land ageert al langer tegen de rol die wapens uit de VS spelen bij het bloederige geweld dat het land al jaren teistert. Mexico schat dat 70 procent van de wapens die het land in wordt gesmokkeld afkomstig is uit de VS. Alleen in 2019 werden zeker 17.000 mensen in Mexico doodgeschoten met gesmokkelde wapens.

De zaak tegen de wapendealers volgt op een eerdere aanklacht van Mexico tegen grote Amerikaanse wapenmakers als Glock, Beretta en Smith & Wesson. In die zaak eiste het land liefst 10 miljard dollar van de bedrijven.

De aanklacht werd eind vorige maand door een federale rechter van tafel geveegd, maar Mexico is van plan om in hoger beroep te gaan en zegt bereid te zijn de zaak door te zetten tot het Hooggerechtshof.