Geen geheime stemming in VN over illegale annexaties Oekraïense regio's

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van vier Oekraïense regio's.

Volgens Rusland was zo'n stemming nodig, omdat het door de "westerse lobby" anders lastig zou worden voor landen om openbaar een standpunt in te nemen.

Maar 107 van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden tegen dat voorstel. Er wordt daarom in het openbaar gestemd over de annexaties. 13 landen stemden tegen en 39 naties onthielden zich van stemming, waaronder China. De stemming over de resolutie vindt mogelijk plaats op woensdag of donderdag.

Niet bindend

Rusland 'annexeerde' eind vorige maand via schijnreferenda de Oekraïense regio's Loegansk, Zaporizja, Donetsk en Cherson. Die actie werd internationaal door tal van landen veroordeeld.

In tegenstelling tot resoluties van de VN-Veiligheidsraad zijn resoluties van de Algemene Vergadering niet bindend volgens het internationaal recht. De aanstaande stemming wordt daarom vooral gezien als kijk op het wereldwijde sentiment met betrekking tot de oorlog in Oekraïne.

Rusland had eerder in de Veiligheidsraad al zijn veto ingezet tegen een soortgelijke resolutie waarmee de illegale annexaties werden veroordeeld.

Vergelijkbaar met Krim

De situatie is vergelijkbaar met de gang van zaken na de bezetting van de Krim door Rusland, in 2014. In de Veiligheidsraad sprak Rusland toen ook een veto uit tegen een resolutie die gericht was tegen een omstreden referendum op de Krim over aansluiting bij Rusland.

Vervolgens nam de Algemene Vergadering met honderd voorstemmers een resolutie aan, waarmee het referendum als ongeldig werd bestempeld door de Vergadering.