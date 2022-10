TV-programma Spoorloos koppelde zeker twee deelnemers aan verkeerde familie

Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker twee personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat laat de omroep weten in een persverklaring, in reactie op bevindingen in RTL-programma Oplichters Aangepakt van journalist Kees van der Spek.

In de aankomende aflevering staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal, die jarenlang voor Spoorloos tegen betaling onderzoekswerk verrichtte in Colombia. De fixer, Edwin Vela, was bij zestien zaken betrokken. Daarvan blijken er nu dus zeker twee mismatches te zijn.

Twee zijn wel via een DNA-match bevestigd, schrijft KRO-NCRV. De overige veertien worden opnieuw bekeken. "En indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan. Sinds 2019 doen wij standaard een DNA-test bij al onze zoektochten", aldus de omroep.

Argwaan

Van der Spek zei maandagavond in Jinek dat hij samen met Spoorloos-deelnemer Barbara Quee een eigen onderzoek begon, nadat Quee argwaan had gevoeld bij de zoektocht naar haar biologische moeder in 2005. Zij wilde om onduidelijke reden op geen enkele wijze contact met haar hebben.

Dezelfde merkwaardigheden waren er rond de zaak van Kristian van der Mark, die via Spoorloos bijna twintig jaar geleden zijn halfbroer gevonden dacht te hebben. Daarna lukte het hem amper contact te krijgen met hem. In beide zaken stond Vela centraal.

Van der Spek vloog vervolgens met Van der Mark naar Colombia en vond daar zijn biologische moeder, zo bevestigde een DNA-test. Daarmee werd ook bevestigd dat Spoorloos hem aan de verkeerde familie had gekoppeld.

Geschrokken

"Hij is iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen, maar along the way bleek dat niet zo te zijn", zei Van der Spek bij Jinek over Vela. "Je moet je realiseren dat zo'n man indirect voor Spoorloos werkt, en hij verdient eraan. Dus als hij succesvol is, is hij een goede zoeker."

Oud-deelnemer Van der Mark zei in de talkshow dat hij het Spoorloos kwalijk nam dat er niet eerder serieus naar zijn twijfels werd geluisterd. "Ik heb destijds al gezegd: er kloppen dingen niet. Maar daar hebben ze nooit op geantwoord."

KRO-NCRV zegt "geschrokken" te zijn van de bevindingen over Vela. De omroep schrijft verder dat het de uitzending over Vela niet vooraf mocht bekijken, maar dat er inmiddels wel "nauw contact met mogelijk betrokken deelnemers" is.