SCP: deel in Nederland gewortelde migranten voelt zich niet welkom

Arbeidsmarkt

Vooral onder mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond is het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie sterk toegenomen, zegt Dagevos. "Maar daarmee is niet gezegd dat er geen knelpunten zijn."

Zo blijkt uit het onderzoek dat veel mensen uit de tweede generatie een tijdelijke baan hebben en relatief vaak moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Uit eerder onderzoek bleek dat ze tegen stage- en sollicitatiediscriminatie aanlopen.

Het SCP-onderzoek staat ook stil bij de positie van vluchtelingen uit onder meer Iran en Somalië. Volgens Dagevos zijn er veel verschillen tussen deze groepen, maar komen ze op een aantal vlakken ook opvallend met elkaar overeen. "Zij ervaren in vergelijking met de andere groepen minder uitsluiting en hebben meer vertrouwen in de politiek." Wel ziet de SCP-onderzoeker dat het gevoel van onbehagen ook bij de tweede generatie van deze groepen toeneemt.

Bij vluchtelingengroepen speelt een rol dat zij de Nederlandse overheid vergelijken met die van het land van herkomst, waar sprake was van onderdrukking en vervolging. Dat ze in Nederland in veiligheid leven, draagt bij aan hun gevoel van waardering.

Om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, benadrukt het SCP dat antidiscriminatiebeleid onderdeel moet zijn van integratiebeleid. "De sociaaleconomische stijging is niet genoeg om mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen", zegt Dagevos. "Daarom is onze boodschap: zonder antidiscriminatiebeleid heb je geen integratiebeleid".