Poelifinario's naar Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka

De Poelifinario's, de prijzen voor beste cabaretvoorstellingen, gaan dit jaar naar de cabaretiers Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka. De uitreiking was vanavond in Theater Diligentia in Den Haag.

Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De mens en ik. Hij versloeg onder meer Peter Pannekoek, die was genomineerd met zijn oudejaarsconference.

Richard Groenendijk won een Poelifinario in de categorie Entertainment, met zijn programma Voor iedereen beter. Voor zowel Groenendijk als Fransen is het de tweede keer dat ze een Poelifinario winnen.

De derde Poelifinario, in de categorie Kleinkunst, ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen.

De prijs is genoemd naar het fictieve vogeltje Poelifinario, een door Toon Hermans bedachte soort. Hij bestaat sinds 2003 en een jury bepaalt de winnaars.

Talent

De Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent van het jaar, ging naar Kirsten van Teijn. zij won met haar voorstelling (S)Experiment. Hierin vertelt zij hoe haar gewone heteroleven op z'n kop werd gezet toen zij opeens een tweede, extra relatie met een vrouw begon.