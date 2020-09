Constructie bovenleiding tram valt om, Erasmusbrug in Rotterdam dicht

De Erasmusbrug in Rotterdam is buiten gebruik. De aanleiding is een incident met een metalen constructie tijdens het bedienen van de brug.

Volgens een ooggetuige is een stuk van de bovenleiding voor trams omgevallen. "De brug stond open. Toen deze naar beneden ging, hoorde ik een knal. Ik zag een deel van de constructie naar beneden komen. Die ligt dus nu op de trambaan", zegt een ooggetuige tegen de regionale omroep Rijnmond.

Vervoersmaatschappij RET verwacht dat de problemen voor het tramverkeer een aantal uren duren. Reizigers wordt geadviseerd om de rivier met de metro over te steken.

Autoverkeer kan voorlopig niet over de brug, meldt de gemeente Rotterdam.