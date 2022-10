'Brandstofacties' gaan tot zeker woensdag door, zegt vakbond

De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van TotalEnergies om rond de tafel te gaan en zegt dat de 'brandstofacties' zeker tot woensdag doorgaan. De acties vallen samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil, waardoor een derde van de Franse pompstations inmiddels zonder brandstof zit.

Volgens vakbond CGT is er sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen eerder te laten plaatsvinden, op voorwaarde dat CGT zou stoppen met staken.

Intussen neemt de druk op de regering van president Macron om in te grijpen toe. Macron zei vandaag bij een bezoek in Mayenne, in het westen van het land, dat hij hoopt dat de kwestie snel wordt opgelost. "Blokkeren is geen manier om te onderhandelen."

De regering heeft eerder geprobeerd druk uit te oefenen op de stakers, maar dat heeft niet tot resultaat geleid.

"Ik zoek al drie dagen naar benzine", vertelt een man bij een tankstation in Frankrijk: