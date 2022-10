Zeker 28 doden door tropische storm Julia in Midden-Amerika

Een tropische storm heeft aan zeker 28 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. Onder meer in Guatemala, El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers.

Vijf mensen kwamen in Guatemala om het leven toen het huis waarin zij schuilden, werd bedolven onder weggespoelde aarde. En in de provincie Huehuetenango, nabij de grens met Mexico, vielen negen doden bij reddingswerkzaamheden.

De autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker negen doden, onder wie vijf militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm, die de naam Julia heeft gekregen.

In Honduras zijn tot dusver vijf doden gemeld, onder wie een moeder met een kind. Zij zaten op een boot die door het noodweer kapseisde. In het land hebben 9200 mensen elders bescherming opgezocht.