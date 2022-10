Oekraïens parlementslid: 'Veel infrastructuur vernietigd, winter wordt zwaar'

Van een van de inslagen in zijn stad zijn videobeelden die breed werden gedeeld op social media. "In totaal zijn er vier mensen gedood, en er zijn twintig gewonden die in het ziekenhuis liggen. Maar er zijn er ook die zich niet gemeld hebben, dus dat aantal kan wel oplopen tot vijftig."

Dnipro, de derde stad van Oekraïne, was één van de steden die vanochtend werd geraakt door Russische raketten. "Dit was niet een aanval op een paar steden, maar een massale aanval op het hele land", zegt burgemeester Boris Filatov. "Dat was zelfs bij de inval op 24 februari niet het geval. Bij ons zijn acht raketten neergekomen, vooral op burgerdoelen en voorzieningen: de elektriciteitscentrale, verwarmings- en communicatiegebouwen. Ze proberen onze infrastructuur te vernietigen."

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro . pic.twitter.com/FIFD5KvfUh

Europa kan dan ook een nieuwe golf Oekraïense vluchtelingen verwachten, denkt ze. "We hebben daar al met Poolse politici en autoriteiten over gesproken. Want gaat ons niet lukken om de Oekraïense burgers te verwarmen, en ze zullen op de vlucht slaan."

Ook Kira Rudik, partijleider van de liberale Holos-partij in het Oekraïense parlement, ziet dat het Russische leger specifiek belangrijke infrastructuur zoals elektriciteits- en warmtestations heeft aangevallen. "Zo hebben ze al ons vermogen om deze winter te overleven kapotgemaakt", zegt ze. "Hiervoor hadden we een klein beetje hoop dat het zou lukken om de winter door te komen met de voorraden en energiesystemen die we hebben. Nu weten we zeker dat het niet gaat lukken iedereen warm te houden"

Met meer vliegtuigen zouden veel meer raketten tegen kunnen houden. Met wat we nu al hebben, is het al gelukt om de helft te onderscheppen.

Rudik verwacht dat Rusland de komende tijd door blijft gaan met aanvallen, om de verliezen op het slagveld van de afgelopen twee maanden te compenseren. "En we verwachten dat alle Europese politici die moe waren van de oorlog of dachten dat die over was zich bedenken en zeggen: oké, we moeten aan de bak."

Een belangrijk onderdeel daarvan zou wat haar betreft zijn dat er een plan komt om de gasbetalingen vanuit Europa aan Rusland te laten stoppen. "Een van de Russische moppen over de oorlog is dat Europa uit beide zakken voor de oorlog betaalt: door Oekraïne te helpen met wapens, en door Rusland te betalen voor gas", zegt ze.

Ook vind ze het belangrijk dat Rusland wordt erkend als State Sponsor of Terrorism (staatssponsor van terrorisme). Op dit moment hebben vier landen die status van de Verenigde Staten gekregen: Cuba, Noord-Korea, Iran en Syrië. "Als Rusland daar ook onder geschaard wordt, maakt dat sancties mogelijk voor landen die Rusland stilletjes steunen", zegt Rudik.

Gevechtsvliegtuigen

Ze roept de bondgenoten van Oekraïne ook op om haar land te steunen met effectievere wapens. "In de achtste maand van de oorlog vragen we om hetzelfde als op dag één", zegt ze. "We vragen om gevechtsvliegtuigen, we vragen om de langeafstandswapens die we echt nodig hebben. Jullie zien hoe effectief we zijn wanneer we ze krijgen."

Er waren veel minder slachtoffers gevallen als Oekraïne die vliegtuigen vandaag al had gehad, denkt Rudik. "We zouden veel meer raketten tegen kunnen houden. Met wat we nu al hebben, is het al gelukt om de helft te onderscheppen."

Het sturen van gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne is al lang onderwerp van discussie binnen de NAVO. In maart van dit jaar overwoog Polen om gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne over te dragen. Dat ging toen niet door, omdat de VS bang was dat Rusland dat zou zien als een oorlogsdaad. Het zou zelfs kunnen leiden tot het inzetten van tactische kernwapens door Rusland, was de angst. Verschillende landen begonnen daarna wel reserveonderdelen voor vliegtuigen naar Oekraïne te sturen.

Aanval verwacht

Dat er vroeg of laat zo'n aanval zou komen, had burgemeester van Dnipro Boris Filatov al wel verwacht. Zelfs als de aanslag op de Krim-brug nooit zou hebben plaatsgevonden. "Ze moesten voor eigen publiek laten zien dat ze ons kunnen pakken", zegt hij. "Ze hadden het toch wel gedaan, misschien niet op deze massale manier, maar we we waren erop voorbereid dat ze onze infrastructuur zouden aanvallen."

Ook Rudik verwachtte al langer een tegenaanval. "En onze positie is niet veranderd: het bouwen van de Krim-brug was illegaal. We doen niks meer dan onszelf verdedigen. We proberen te overleven. Wij hebben Rusland niet aangevallen: we leefden gewoon ons leven en werden aangevallen. Elke dag worden er Oekraïners vermoord puur en alleen omdat ze Oekraïners zijn."

Existentiële oorlog

Van opgeven is geen sprake, zeggen zowel Rudik als Filatov. "We zijn niet bang voor ze, maar voor ons is dit een existentiële oorlog voor het overleven van ons land, het voorbestaan van onszelf", zegt Filatov. "We hebben geen keuze, we winnen of we sterven, opgeven doen we niet."

Rudik: "Ik heb nog niemand gezien of gesproken die het had over opgeven. Iedereen heeft het erover dat Rusland hiervoor moet boeten."