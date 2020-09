Van der Poel laat WK op weg in Imola schieten

Mathieu van der Poel laat de WK wielrennen op de weg in Imola over twee weken aan zich voorbijgaan.

De Nederlands kampioen denkt dat het parcours niet goed bij hem past en geeft er de voorkeur aan om zich voor te bereiden op de klassiekers in oktober, zo zegt hij tegen de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport.

Van der Poel zou ook al niet present zijn in Zwitserland, waar de WK aanvankelijk zouden worden gehouden. Vanwege de Zwitserse coronamaatregelen werden de WK verplaatst naar het Italiaanse Imola.

Sterk in Tirreno-Adriatico

Zondag was de Alpecin-Fenix-renner nog de sterkste in de zevende etappe van Tirreno-Adriatico. Van der Poel passeerde op de steile slotklim in de slotmeters de Italiaan Matteo Fabbro.