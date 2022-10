Moeders gouden ring als onderpand, Duitse lommerds draaien overuren

Al bijna dertig jaar bestiert Nikolaus Bode zijn pandjeshuis in de winkelstraat van Siegburg, niet ver van Keulen. Maar zo druk als nu is het nog nooit geweest. "We zijn een soort graadmeter voor de maatschappij. Hoe meer klanten wij binnenkrijgen, des te slechter staat de economie ervoor." En dus is de 53-jarige kredietverstrekker somber gestemd over Duitsland. "De omvang van de crisis heeft zelfs ons verrast." Pandjeshuizen, ook wel lommerds genoemd, verlenen kredieten zonder tussenkomst van een bank. Duitsland telt er meer dan 250. Klanten geven bezittingen in onderpand en ontvangen daarvoor een cash bedrag, meestal ter hoogte van zo'n vijftig procent van de dagwaarde van het onderpand. De lening geldt voor een bepaalde tijd en moet na afloop met rente terugbetaald worden. De klant krijgt daarop zijn bezittingen weer terug. "Liever geef ik mijn geliefde stofzuiger niet af", vertelt Denise. Maar de moeder van twee jonge kinderen zal wel moeten. "De prijzen van energie en boodschappen stijgen zo hard dat ik geen andere keus heb. Iedere maand kom ik honderden euro's tekort." Door haar stofzuiger als onderpand aan pandjeshuis Bode te geven, krijgt Denise genoeg contant geld om de komende weken door te komen.

Quote Maar nu de prijzen ook nog snel stijgen, moet ik nog vroeger in de maand naar een pandjeshuis. Denise

Ze is geen uitzondering. Een gestage stroom aan klanten komt deze middag binnen. De een met een tablet of televisie, de ander met juwelen. Ze vertrekken vaak met een paar tientjes, soms met enkele honderden euro's. Martin heeft eerder deze week de ring van zijn overleden moeder verpand. Dat is niet de eerste keer. "Ik heb geen vaste baan, waardoor ik geregeld aan het eind van de maand geen geld meer heb. Een klein onderpand helpt me dan de laatste dagen door. Maar nu de prijzen ook nog snel stijgen, moet ik nog vroeger in de maand naar een pandjeshuis."

Nikolaus Bode inspecteert een gouden sieraad - NOS

Veel van de mensen in de winkel van Bode zijn vaste klanten. Mensen met een krappe portemonnee die niet snel ergens anders een krediet krijgen. "Maar we zien hier ook steeds vaker klanten uit de middenklasse. Ondernemers bijvoorbeeld, die door gestegen kosten in problemen komen. Dat gebeurde tijdens corona ook al. Restaurants die dicht moesten, geen inkomsten hadden, maar wel hun vaste lasten moesten aflossen. Nu zitten diezelfde ondernemers weer in problemen. Er zijn personeelstekorten, de kosten stijgen, en er gaan minder mensen uit eten." Volgens Bode kiezen ondernemers vaker voor snelle kredieten bij een pandjeshuis, omdat lenen bij een bank veel lastiger is. "Die willen eerst de bedrijfsboekhouding zien en de kredietwaardigheid van de ondernemer onderzoeken. Dat duurt lang. Bij mij komt de ondernemer binnen, hij laat zijn auto bij mij achter en gaat binnen tien minuten met contant geld weer naar buiten."

De heer Blumenthal geeft zijn auto af in ruil voor 8000 euro - NOS